2021 İstanbul Kültür Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 203051121

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Kültür Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Kültür Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Kültür Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 203051121 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Kültür Üniversitesi Adalet Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Kültür Üniversitesi Adalet Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Kültür Üniversitesi , Vakıf , Adalet Bölümü , Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet Bölümü kontenjanı 59+0 kişidir. 2020 yılında Adalet Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 59 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Kültür Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 227,88351

İstanbul Kültür Üniversitesi Adalet Bölümü Tavan Puan: ---

İstanbul Kültür Üniversitesi Adalet Bölümü Başarı Sıralaması: 1195541

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203051121

ÜNİVERSİTE: İstanbul Kültür Üniversitesi

FAKÜLTE: Adalet Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 227,88351

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1195541

Kontenjan 2020 – 2021 : 59+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 59

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 234,80896

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1073698

Kontenjan 2019: 28+0

Yerleşen 2019: Doldu-28