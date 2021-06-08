2021 İstanbul Kültür Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 203050398
203050398 | İstanbul Kültür Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Kültür Üniversitesi Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Kültür Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Kültür Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Kültür Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 203050398 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Kültür Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Kültür Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Kültür Üniversitesi , Vakıf , İşletme Yönetimi Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Yönetimi Bölümü kontenjanı 51+0 kişidir. 2020 yılında İşletme Yönetimi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 51 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Kültür Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 188,06812
İstanbul Kültür Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Tavan Puan: ---
İstanbul Kültür Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: 1714122
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203050398
ÜNİVERSİTE: İstanbul Kültür Üniversitesi
FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 188,06812
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1714122
Kontenjan 2020 – 2021 : 51+0
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 51
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 204,33403
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1507589
Kontenjan 2019: 15+0
Yerleşen 2019: Doldu-15