2021 İstanbul Kültür Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 203050389

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Kültür Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Kültür Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Kültür Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 203050389 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Kültür Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Kültür Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Kültür Üniversitesi , Vakıf , İşletme Yönetimi Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Yönetimi Bölümü kontenjanı 9+0 kişidir. 2020 yılında İşletme Yönetimi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 9 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Kültür Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 266,31851

İstanbul Kültür Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Tavan Puan: ---

İstanbul Kültür Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: 752492

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203050389

ÜNİVERSİTE: İstanbul Kültür Üniversitesi

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 266,31851

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 752492

Kontenjan 2020 – 2021 : 9+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 9

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 262,89648

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 725760

Kontenjan 2019: 5+0

Yerleşen 2019: Doldu-5