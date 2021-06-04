2021 İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2050900522021 İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2050537742021 Nişantaşı Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2045903942021 Nişantaşı Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2045903962021 Nişantaşı Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2045903932021 Nişantaşı Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2045903952021 Nişantaşı Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2045511852021 Nişantaşı Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2045530572021 İstanbul Galata Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2098100172021 İstanbul Atlas Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 209310014
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2021 İstanbul Medipol Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 203151659

203151659 | İstanbul Medipol Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İstanbul Medipol Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 203151659

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Medipol Üniversitesi   Ağız ve Diş Sağlığı  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Medipol Üniversitesi     Meslek Yüksekokulu   Ağız ve Diş Sağlığı  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Medipol Üniversitesi   Ağız ve Diş Sağlığı  Bölümü tercih kod numarası 203151659 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Medipol Üniversitesi   Ağız ve Diş Sağlığı  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Medipol Üniversitesi   Ağız ve Diş Sağlığı  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Medipol Üniversitesi   , Vakıf , Ağız ve Diş Sağlığı  Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ağız ve Diş Sağlığı  Bölümü kontenjanı 51+0 kişidir. 2020 yılında Ağız ve Diş Sağlığı  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 51 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Medipol Üniversitesi   Ağız ve Diş Sağlığı  Bölümü Taban Puanı: 224,11715

İstanbul Medipol Üniversitesi   Ağız ve Diş Sağlığı  Bölümü Tavan Puan: ---

İstanbul Medipol Üniversitesi   Ağız ve Diş Sağlığı  Bölümü Başarı Sıralaması: 1245453

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203151659   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Medipol Üniversitesi  

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 224,11715

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1245453

Kontenjan 2020 – 2021 : 51+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 51

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 224,89972

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1210019

Kontenjan 2019:  63+0

Yerleşen 2019: Doldu-63

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