2021 İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203110211

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 203110211 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Medipol Üniversitesi , Vakıf , Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 30+0 kişidir. 2020 yılında Hukuk Bölümüne 30 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 434,65774

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Bölümü Tavan Puan: 531,87152

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 10579

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203110211

ÜNİVERSİTE: İstanbul Medipol Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 434,65774

Tavan Puan: 531,87152

Başarı Sıralaması: 10579

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+0

Yerleşen 2020 – 2021: 30

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 414,62565

Tavan Puan: 498,89628

Başarı Sıralaması: 14973

Kontenjan 2019: 20+0

Yerleşen 2019: 20

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 398,60596

Tavan Puan: 508,93146

Başarı Sıralaması : 18900

Kontenjan 2018 : 20+0

Yerleşen 2018 : 20

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 430,21961

Tavan Puan: 438,86915

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 15356

Kontenjan 2017 : 20+0

Yerleşen 2017 : 20

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.