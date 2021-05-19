2021 İstanbul Medipol Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 203111387

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Medipol Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Medipol Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü tercih kod numarası 203111387 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Medipol Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Medipol Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Medipol Üniversitesi , Vakıf , Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü kontenjanı 42+0 kişidir. 2020 yılında Medya ve Görsel Sanatlar Bölümüne 42 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Medipol Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Taban Puanı: 246,45511

İstanbul Medipol Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Tavan Puan: 353,09322

İstanbul Medipol Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Başarı Sıralaması: 529234

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203111387

ÜNİVERSİTE: İstanbul Medipol Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 246,45511

Tavan Puan: 353,09322

Başarı Sıralaması: 529234

Kontenjan 2020 – 2021 : 42+0

Yerleşen 2020 – 2021: 42

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 233,94599

Tavan Puan: 292,06112

Başarı Sıralaması: 744315

Kontenjan 2019: 45+0

Yerleşen 2019: 45

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 223,32545

Tavan Puan: 334,52153

Başarı Sıralaması : 849000

Kontenjan 2018 : 45+0

Yerleşen 2018 : 45

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 230,2213

Tavan Puan: 327,02431

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 509402

Kontenjan 2017 : 45+0

Yerleşen 2017 : 45

İstanbul Medipol Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.