2021 İstanbul Medipol Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 203111218
203111218 | İstanbul Medipol Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Medipol Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Medipol Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Medipol Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 203111218 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Medipol Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Medipol Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Medipol Üniversitesi , Vakıf , Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 55+0 kişidir. 2020 yılında Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümüne 55 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Medipol Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 342,3649
İstanbul Medipol Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 368,99698
İstanbul Medipol Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 79333
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203111218
ÜNİVERSİTE: İstanbul Medipol Üniversitesi
FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 342,3649
Tavan Puan: 368,99698
Başarı Sıralaması: 79333
Kontenjan 2020 – 2021 : 55+0
Yerleşen 2020 – 2021: 55
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 346,91215
Tavan Puan: 374,03954
Başarı Sıralaması: 90110
Kontenjan 2019: 54+0
Yerleşen 2019: 54
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 327,99439
Tavan Puan: 361,18415
Başarı Sıralaması : 111000
Kontenjan 2018 : 63+0
Yerleşen 2018 : 63
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 344,73786
Tavan Puan: 385,68013
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 100068
Kontenjan 2017 : 60+0
Yerleşen 2017 : 60
İstanbul Medipol Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.