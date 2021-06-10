2021 İstanbul Medipol Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 203190043
203190043 | İstanbul Medipol Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Medipol Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Medipol Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 203190043 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Medipol Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Medipol Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Medipol Üniversitesi , Vakıf , Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü , Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü kontenjanı 6+0 kişidir. 2020 yılında Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 6 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Medipol Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 283,57092
İstanbul Medipol Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Tavan Puan: ---
İstanbul Medipol Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Başarı Sıralaması: 597224
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203190043
ÜNİVERSİTE: İstanbul Medipol Üniversitesi
FAKÜLTE: Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 283,57092
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 597224
Kontenjan 2020 – 2021 : 6+0
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 6
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 275,57344
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 598188
Kontenjan 2019: 4+0
Yerleşen 2019: Doldu-4