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2021 İstanbul Medipol Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 203190043

203190043 | İstanbul Medipol Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İstanbul Medipol Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 203190043

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Medipol Üniversitesi   Radyo ve Televizyon Programcılığı  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Medipol Üniversitesi     Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu   Radyo ve Televizyon Programcılığı  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Medipol Üniversitesi   Radyo ve Televizyon Programcılığı  Bölümü tercih kod numarası 203190043 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Medipol Üniversitesi   Radyo ve Televizyon Programcılığı  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Medipol Üniversitesi   Radyo ve Televizyon Programcılığı  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Medipol Üniversitesi   , Vakıf , Radyo ve Televizyon Programcılığı  Bölümü , Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Radyo ve Televizyon Programcılığı  Bölümü kontenjanı 6+0 kişidir. 2020 yılında Radyo ve Televizyon Programcılığı  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 6 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Medipol Üniversitesi   Radyo ve Televizyon Programcılığı  Bölümü Taban Puanı: 283,57092

İstanbul Medipol Üniversitesi   Radyo ve Televizyon Programcılığı  Bölümü Tavan Puan: ---

İstanbul Medipol Üniversitesi   Radyo ve Televizyon Programcılığı  Bölümü Başarı Sıralaması: 597224

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203190043   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Medipol Üniversitesi  

FAKÜLTE: Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 283,57092

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 597224

Kontenjan 2020 – 2021 : 6+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 6

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 275,57344

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  598188

Kontenjan 2019:  4+0

Yerleşen 2019: Doldu-4

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