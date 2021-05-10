2021 İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Taban, Tavan Puanları | 203190111

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 203190111 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Medipol Üniversitesi , Vakıf , Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Bölümü , İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Bölümü kontenjanı 43+0 kişidir. 2020 yılında Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Bölümüne 43 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 241,3472

İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 305,78561

İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 655104

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203190111

ÜNİVERSİTE: İstanbul Medipol Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 241,3472

Tavan Puan: 305,78561

Başarı Sıralaması: 655104

Kontenjan 2020 – 2021 : 43+0

Yerleşen 2020 – 2021: 43

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2019: 45+0

Yerleşen 2019: 37

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 54+0

Yerleşen 2018 : 32

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 227,2087

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 409360

Kontenjan 2017 : 54+0

Yerleşen 2017 : 54

İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.