2021 İstanbul Okan Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204711078

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Okan Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Okan Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 204711078 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Okan Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Okan Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Okan Üniversitesi , Vakıf , Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 45+0 kişidir. 2020 yılında Hukuk Bölümüne --- kişi yerleşmiştir.

İstanbul Okan Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: ---

İstanbul Okan Üniversitesi Hukuk Bölümü Tavan Puan: 0

İstanbul Okan Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204711078

ÜNİVERSİTE: İstanbul Okan Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: ---

Tavan Puan: 0

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 – 2021 : 45+0

Yerleşen 2020 – 2021: ---

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 340,90520

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2019: 100+0

Yerleşen 2019: 30

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 340,97492

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 113+0

Yerleşen 2018 : 98

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 352,71658

Tavan Puan: 393,49164

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 102961

Kontenjan 2017 : 100+0

Yerleşen 2017 : 100

İstanbul Okan Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Okan Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.