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2021 İstanbul Okan Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 204751217

204751217 | İstanbul Okan Üniversitesi İşletme Yönetimi  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Okan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İstanbul Okan Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 204751217

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Okan Üniversitesi   İşletme Yönetimi  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Okan Üniversitesi     Meslek Yüksekokulu   İşletme Yönetimi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Okan Üniversitesi   İşletme Yönetimi  Bölümü tercih kod numarası 204751217 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Okan Üniversitesi   İşletme Yönetimi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Okan Üniversitesi   İşletme Yönetimi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Okan Üniversitesi   , Vakıf , İşletme Yönetimi  Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Yönetimi  Bölümü kontenjanı 4+0 kişidir. 2020 yılında İşletme Yönetimi  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 4 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Okan Üniversitesi   İşletme Yönetimi  Bölümü Taban Puanı: 268,37614

İstanbul Okan Üniversitesi   İşletme Yönetimi  Bölümü Tavan Puan: ---

İstanbul Okan Üniversitesi   İşletme Yönetimi  Bölümü Başarı Sıralaması: 732273

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204751217   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Okan Üniversitesi  

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 268,37614

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 732273

Kontenjan 2020 – 2021 : 4+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 4

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 268,41753

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  667605

Kontenjan 2019:  2+0

Yerleşen 2019: Doldu-2

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