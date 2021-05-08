2021 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 1076100552021 Yeditepe Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 206112279Formula 1 İspanya GP hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda 2021? Formula 1 İspanya GP Şifreli mi, şifresiz mi ?2021 İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2031111932021 Ordu Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1083103282021 Uşak Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1098901322021 Atılım Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 2002113772021 Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Ulaştırma Sistemleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2061903502021 Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 3001904232021 Başkent Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 200611549
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 İstanbul Ticaret Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203410562

2021 İstanbul Ticaret Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203410562

203410562 | İstanbul Ticaret Üniversitesi İktisat Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İstanbul Ticaret Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203410562

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Ticaret Üniversitesi İktisat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Ticaret Üniversitesi   İşletme Fakültesi   İktisat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Ticaret Üniversitesi İktisat Bölümü tercih kod numarası 203410562 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Ticaret Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Ticaret Üniversitesi İktisat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Ticaret Üniversitesi , Vakıf , İktisat Bölümü , İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İktisat Bölümü kontenjanı 6+0 kişidir. 2020 yılında İktisat Bölümüne 6 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Ticaret Üniversitesi İktisat Bölümü Taban Puanı: 364,73368

İstanbul Ticaret Üniversitesi İktisat Bölümü Tavan Puan: 379,14657

İstanbul Ticaret Üniversitesi İktisat Bölümü Başarı Sıralaması: 98977

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203410562   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Ticaret Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 364,73368

Tavan Puan: 379,14657

Başarı Sıralaması: 98977

Kontenjan 2020 – 2021 : 6+0

Yerleşen 2020 – 2021: 6

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 355,8868

Tavan Puan: 357,59171

Başarı Sıralaması:  85220

Kontenjan 2019:  2+0

Yerleşen 2019: 2

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 344,04229

Tavan Puan: 361,54302

Başarı Sıralaması :  81100

Kontenjan 2018 :  4+0

Yerleşen 2018 : 4

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 366,81202

Tavan Puan: 374,39994

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  63061

Kontenjan 2017 :  4+0

Yerleşen 2017 : 4

taban-puan.jpg

İstanbul Ticaret Üniversitesi İktisat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Ticaret Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT