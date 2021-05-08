2021 İstanbul Ticaret Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203410562

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Ticaret Üniversitesi İktisat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi İktisat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Ticaret Üniversitesi İktisat Bölümü tercih kod numarası 203410562 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Ticaret Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Ticaret Üniversitesi İktisat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Ticaret Üniversitesi , Vakıf , İktisat Bölümü , İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İktisat Bölümü kontenjanı 6+0 kişidir. 2020 yılında İktisat Bölümüne 6 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Ticaret Üniversitesi İktisat Bölümü Taban Puanı: 364,73368

İstanbul Ticaret Üniversitesi İktisat Bölümü Tavan Puan: 379,14657

İstanbul Ticaret Üniversitesi İktisat Bölümü Başarı Sıralaması: 98977

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203410562

ÜNİVERSİTE: İstanbul Ticaret Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 364,73368

Tavan Puan: 379,14657

Başarı Sıralaması: 98977

Kontenjan 2020 – 2021 : 6+0

Yerleşen 2020 – 2021: 6

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 355,8868

Tavan Puan: 357,59171

Başarı Sıralaması: 85220

Kontenjan 2019: 2+0

Yerleşen 2019: 2

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 344,04229

Tavan Puan: 361,54302

Başarı Sıralaması : 81100

Kontenjan 2018 : 4+0

Yerleşen 2018 : 4

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 366,81202

Tavan Puan: 374,39994

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 63061

Kontenjan 2017 : 4+0

Yerleşen 2017 : 4

İstanbul Ticaret Üniversitesi İktisat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Ticaret Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.