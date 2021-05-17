2021 İstanbul Üni. Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 105610307
105610307 | İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü tercih kod numarası 105610307 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Üniversitesi , Devlet , Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü Taban Puanı: 380,52084
İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü Tavan Puan: 448,27902
İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü Başarı Sıralaması: 25073
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105610307
ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi
FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 380,52084
Tavan Puan: 448,27902
Başarı Sıralaması: 25073
Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1
Yerleşen 2020 – 2021: 31
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 393,50204
Tavan Puan: 446,40126
Başarı Sıralaması: 19448
Kontenjan 2019: 30+1
Yerleşen 2019: 31
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 374,9489
Tavan Puan: 423,59787
Başarı Sıralaması : 25200
Kontenjan 2018 : 20+1
Yerleşen 2018 : 21
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 366,66472
Tavan Puan: 456,43373
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 80073
Kontenjan 2017 : 20+1
Yerleşen 2017 : 21
İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.