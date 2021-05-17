2021 İstanbul Üni. Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 105610307

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü tercih kod numarası 105610307 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Üniversitesi , Devlet , Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü Taban Puanı: 380,52084

İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü Tavan Puan: 448,27902

İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü Başarı Sıralaması: 25073

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105610307

ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 380,52084

Tavan Puan: 448,27902

Başarı Sıralaması: 25073

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: 31

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 393,50204

Tavan Puan: 446,40126

Başarı Sıralaması: 19448

Kontenjan 2019: 30+1

Yerleşen 2019: 31

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 374,9489

Tavan Puan: 423,59787

Başarı Sıralaması : 25200

Kontenjan 2018 : 20+1

Yerleşen 2018 : 21

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 366,66472

Tavan Puan: 456,43373

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 80073

Kontenjan 2017 : 20+1

Yerleşen 2017 : 21

İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.