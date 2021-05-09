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2021 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 111611226

111611226 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 111611226

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Yönetimi (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa   Sağlık Bilimleri Fakültesi   Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 111611226 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa , Devlet , Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 313,97326

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 363,92116

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 237806

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111611226   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 313,97326

Tavan Puan: 363,92116

Başarı Sıralaması: 237806

Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2

Yerleşen 2020 – 2021: 72

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 304,04406

Tavan Puan: 367,59132

Başarı Sıralaması:  220051

Kontenjan 2019:  70+2

Yerleşen 2019: 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 293,25292

Tavan Puan: 357,76753

Başarı Sıralaması :  211000

Kontenjan 2018 :  70+2

Yerleşen 2018 : 72

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 311,96088

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  143169

Kontenjan 2017 :  70+2

Yerleşen 2017 : 72

taban-puan.jpg

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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