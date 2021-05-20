2021 İstanbul Üniversitesi Coğrafya (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105611183
105611183 | İstanbul Üniversitesi Coğrafya (Açıköğretim) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi Coğrafya (Açıköğretim) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Coğrafya (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi Coğrafya (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 105611183 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi Coğrafya (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Üniversitesi Coğrafya (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Üniversitesi , Devlet , Coğrafya (Açıköğretim) Bölümü , Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Coğrafya (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 1400+35 kişidir. 2020 yılında Coğrafya (Açıköğretim) Bölümüne 1435 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Üniversitesi Coğrafya (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 205,95903
İstanbul Üniversitesi Coğrafya (Açıköğretim) Bölümü Tavan Puan: 405,87650
İstanbul Üniversitesi Coğrafya (Açıköğretim) Bölümü Başarı Sıralaması: 811833
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105611183
ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi
FAKÜLTE: Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Açıköğretim
Taban Puan: 205,95903
Tavan Puan: 405,87650
Başarı Sıralaması: 811833
Kontenjan 2020 – 2021 : 1400+35
Yerleşen 2020 – 2021: 1435
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 224,05545
Tavan Puan: 410,11550
Başarı Sıralaması: 818647
Kontenjan 2019: 1500+38
Yerleşen 2019: 1538
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 230,62265
Tavan Puan: 416,23055
Başarı Sıralaması : 783000
Kontenjan 2018 : 1400+35
Yerleşen 2018 : 1435
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: 430,57811
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2017 : 1300+33
Yerleşen 2017 : 1038
İstanbul Üniversitesi Coğrafya (Açıköğretim) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Üniversitesi Coğrafya (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.