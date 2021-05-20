2021 İstanbul Üniversitesi Coğrafya (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105611183

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi Coğrafya (Açıköğretim) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Coğrafya (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi Coğrafya (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 105611183 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi Coğrafya (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Üniversitesi Coğrafya (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Üniversitesi , Devlet , Coğrafya (Açıköğretim) Bölümü , Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Coğrafya (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 1400+35 kişidir. 2020 yılında Coğrafya (Açıköğretim) Bölümüne 1435 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Üniversitesi Coğrafya (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 205,95903

İstanbul Üniversitesi Coğrafya (Açıköğretim) Bölümü Tavan Puan: 405,87650

İstanbul Üniversitesi Coğrafya (Açıköğretim) Bölümü Başarı Sıralaması: 811833

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105611183

ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi

FAKÜLTE: Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Açıköğretim

Taban Puan: 205,95903

Tavan Puan: 405,87650

Başarı Sıralaması: 811833

Kontenjan 2020 – 2021 : 1400+35

Yerleşen 2020 – 2021: 1435

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 224,05545

Tavan Puan: 410,11550

Başarı Sıralaması: 818647

Kontenjan 2019: 1500+38

Yerleşen 2019: 1538

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 230,62265

Tavan Puan: 416,23055

Başarı Sıralaması : 783000

Kontenjan 2018 : 1400+35

Yerleşen 2018 : 1435

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 430,57811

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2017 : 1300+33

Yerleşen 2017 : 1038

İstanbul Üniversitesi Coğrafya (Açıköğretim) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Üniversitesi Coğrafya (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.