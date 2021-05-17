2021 İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105610113
105610113 | İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi Coğrafya bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü tercih kod numarası 105610113 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Üniversitesi , Devlet , Coğrafya Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Coğrafya Bölümü kontenjanı 100+3 kişidir. 2020 yılında Coğrafya Bölümüne 103 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü Taban Puanı: 344,96238
İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü Tavan Puan: 432,45578
İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü Başarı Sıralaması: 73999
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105610113
ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi
FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 344,96238
Tavan Puan: 432,45578
Başarı Sıralaması: 73999
Kontenjan 2020 – 2021 : 100+3
Yerleşen 2020 – 2021: 103
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 356,21988
Tavan Puan: 407,04087
Başarı Sıralaması: 69070
Kontenjan 2019: 100+3
Yerleşen 2019: 103
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 340,57638
Tavan Puan: 413,49577
Başarı Sıralaması : 78100
Kontenjan 2018 : 110+3
Yerleşen 2018 : 113
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 348,4452
Tavan Puan: 445,64681
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 93364
Kontenjan 2017 : 110+3
Yerleşen 2017 : 113
İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.