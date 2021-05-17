2021 İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105610113

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi Coğrafya bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü tercih kod numarası 105610113 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Üniversitesi , Devlet , Coğrafya Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Coğrafya Bölümü kontenjanı 100+3 kişidir. 2020 yılında Coğrafya Bölümüne 103 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü Taban Puanı: 344,96238

İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü Tavan Puan: 432,45578

İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü Başarı Sıralaması: 73999

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105610113

ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 344,96238

Tavan Puan: 432,45578

Başarı Sıralaması: 73999

Kontenjan 2020 – 2021 : 100+3

Yerleşen 2020 – 2021: 103

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 356,21988

Tavan Puan: 407,04087

Başarı Sıralaması: 69070

Kontenjan 2019: 100+3

Yerleşen 2019: 103

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 340,57638

Tavan Puan: 413,49577

Başarı Sıralaması : 78100

Kontenjan 2018 : 110+3

Yerleşen 2018 : 113

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 348,4452

Tavan Puan: 445,64681

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 93364

Kontenjan 2017 : 110+3

Yerleşen 2017 : 113

İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.