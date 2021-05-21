2021 İstanbul Üniversitesi Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 105690656

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi Fransızca Mütercim ve Tercümanlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü tercih kod numarası 105690656 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Üniversitesi Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Üniversitesi , Devlet , Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Üniversitesi Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Taban Puanı: 244,35287

İstanbul Üniversitesi Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Tavan Puan: 435,02945

İstanbul Üniversitesi Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Başarı Sıralaması: 65297

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105690656

ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 244,35287

Tavan Puan: 435,02945

Başarı Sıralaması: 65297

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: 31

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 225,04586

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 73552

Kontenjan 2019: 30+1

Yerleşen 2019: 31

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 243,91597

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması : 56300

Kontenjan 2018 : 30+1

Yerleşen 2018 : 31

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 235,22134

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 55670

Kontenjan 2017 : 30+1

Yerleşen 2017 : 31

İstanbul Üniversitesi Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Üniversitesi Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.