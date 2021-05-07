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2021 İstanbul Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105610501

105610501 | İstanbul Üniversitesi Hukuk Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İstanbul Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105610501

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi   Hukuk Fakültesi   Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 105610501 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Üniversitesi , Devlet , Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 490+13 kişidir. 2020 yılında Hukuk Bölümüne 503 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 464,73966

İstanbul Üniversitesi Hukuk Bölümü Tavan Puan: 530,77698

İstanbul Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 3815

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105610501   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 464,73966

Tavan Puan: 530,77698

Başarı Sıralaması: 3815

Kontenjan 2020 – 2021 : 490+13

Yerleşen 2020 – 2021: 503

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 444,99667

Tavan Puan: 524,86069

Başarı Sıralaması:  4090

Kontenjan 2019:  500+13

Yerleşen 2019: 513

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 431,12536

Tavan Puan: 509,35633

Başarı Sıralaması :  4670

Kontenjan 2018 :  540+14

Yerleşen 2018 : 554

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 453,09377

Tavan Puan: 518,77995

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  6677

Kontenjan 2017 :  580+15

Yerleşen 2017 : 595

taban-puan.jpg

İstanbul Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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