2021 İstanbul Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105610501
105610501 | İstanbul Üniversitesi Hukuk Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 105610501 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Üniversitesi , Devlet , Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 490+13 kişidir. 2020 yılında Hukuk Bölümüne 503 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 464,73966
İstanbul Üniversitesi Hukuk Bölümü Tavan Puan: 530,77698
İstanbul Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 3815
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105610501
ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi
FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 464,73966
Tavan Puan: 530,77698
Başarı Sıralaması: 3815
Kontenjan 2020 – 2021 : 490+13
Yerleşen 2020 – 2021: 503
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 444,99667
Tavan Puan: 524,86069
Başarı Sıralaması: 4090
Kontenjan 2019: 500+13
Yerleşen 2019: 513
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 431,12536
Tavan Puan: 509,35633
Başarı Sıralaması : 4670
Kontenjan 2018 : 540+14
Yerleşen 2018 : 554
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 453,09377
Tavan Puan: 518,77995
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 6677
Kontenjan 2017 : 580+15
Yerleşen 2017 : 595
İstanbul Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.