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2021 İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105690666

105690666 | İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105690666

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Üniversitesi İşletme bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi   İşletme Fakültesi   İşletme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü tercih kod numarası 105690666 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Üniversitesi , Devlet , İşletme Bölümü , İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Bölümü kontenjanı 20+0 kişidir. 2020 yılında İşletme Bölümüne --- kişi yerleşmiştir.

İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü Taban Puanı: ---

İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü Tavan Puan: 0

İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü Başarı Sıralaması: ---

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105690666   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: ---

Tavan Puan: 0

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+0

Yerleşen 2020 – 2021: ---

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  ---

Yerleşen 2019: ---

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2018 :  ---

Yerleşen 2018 : ---

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2017 :  ---

Yerleşen 2017 : ---

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İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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