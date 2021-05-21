2021 İstanbul Üniversitesi Kore Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105611526
105611526 | İstanbul Üniversitesi Kore Dili ve Edebiyatı Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi Kore Dili ve Edebiyatı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kore Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi Kore Dili ve Edebiyatı Bölümü tercih kod numarası 105611526 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi Kore Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Üniversitesi Kore Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Üniversitesi , Devlet , Kore Dili ve Edebiyatı Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kore Dili ve Edebiyatı Bölümü kontenjanı 25+1 kişidir. 2020 yılında Kore Dili ve Edebiyatı Bölümüne 26 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Üniversitesi Kore Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanı: 418,18224
İstanbul Üniversitesi Kore Dili ve Edebiyatı Bölümü Tavan Puan: 479,77969
İstanbul Üniversitesi Kore Dili ve Edebiyatı Bölümü Başarı Sıralaması: 11238
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105611526
ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi
FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 418,18224
Tavan Puan: 479,77969
Başarı Sıralaması: 11238
Kontenjan 2020 – 2021 : 25+1
Yerleşen 2020 – 2021: 26
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 420,89275
Tavan Puan: 474,96219
Başarı Sıralaması: 9979
Kontenjan 2019: 20+1
Yerleşen 2019: 21
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 406,67222
Tavan Puan: 484,52476
Başarı Sıralaması : 10400
Kontenjan 2018 : 20+1
Yerleşen 2018 : 21
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 407,41999
Tavan Puan: 443,46568
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 12353
Kontenjan 2017 : 20+1
Yerleşen 2017 : 21
İstanbul Üniversitesi Kore Dili ve Edebiyatı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Üniversitesi Kore Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.