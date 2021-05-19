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2021 İstanbul Üniversitesi Tarih (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105611305

105611305 | İstanbul Üniversitesi Tarih (Açıköğretim)   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İstanbul Üniversitesi Tarih (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105611305

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Üniversitesi Tarih (Açıköğretim)   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi   Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi   Tarih (Açıköğretim)   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi Tarih (Açıköğretim)   Bölümü tercih kod numarası 105611305 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi Tarih (Açıköğretim)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Üniversitesi Tarih (Açıköğretim)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Üniversitesi , Devlet , Tarih (Açıköğretim)   Bölümü , Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarih (Açıköğretim)   Bölümü kontenjanı 1000+25 kişidir. 2020 yılında Tarih (Açıköğretim)   Bölümüne 1025 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Üniversitesi Tarih (Açıköğretim)   Bölümü Taban Puanı: 227,05871

İstanbul Üniversitesi Tarih (Açıköğretim)   Bölümü Tavan Puan: 414,32280

İstanbul Üniversitesi Tarih (Açıköğretim)   Bölümü Başarı Sıralaması: 676568

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105611305   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi

FAKÜLTE: Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Açıköğretim

Taban Puan: 227,05871

Tavan Puan: 414,32280

Başarı Sıralaması: 676568

Kontenjan 2020 – 2021 : 1000+25

Yerleşen 2020 – 2021: 1025

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 235,68044

Tavan Puan: 442,34108

Başarı Sıralaması:  729594

Kontenjan 2019:  1000+25

Yerleşen 2019: 1025

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 235,56241

Tavan Puan: 414,35254

Başarı Sıralaması :  730000

Kontenjan 2018 :  1000+25

Yerleşen 2018 : 1025

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 434,56383

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2017 :  800+20

Yerleşen 2017 : 775

taban-puan.jpg

İstanbul Üniversitesi Tarih (Açıköğretim)   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Üniversitesi Tarih (Açıköğretim)   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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