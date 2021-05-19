2021 İstanbul Üniversitesi Tarih (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105611305
105611305 | İstanbul Üniversitesi Tarih (Açıköğretim) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi Tarih (Açıköğretim) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Tarih (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi Tarih (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 105611305 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi Tarih (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Üniversitesi Tarih (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Üniversitesi , Devlet , Tarih (Açıköğretim) Bölümü , Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarih (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 1000+25 kişidir. 2020 yılında Tarih (Açıköğretim) Bölümüne 1025 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Üniversitesi Tarih (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 227,05871
İstanbul Üniversitesi Tarih (Açıköğretim) Bölümü Tavan Puan: 414,32280
İstanbul Üniversitesi Tarih (Açıköğretim) Bölümü Başarı Sıralaması: 676568
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105611305
ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi
FAKÜLTE: Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Açıköğretim
Taban Puan: 227,05871
Tavan Puan: 414,32280
Başarı Sıralaması: 676568
Kontenjan 2020 – 2021 : 1000+25
Yerleşen 2020 – 2021: 1025
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 235,68044
Tavan Puan: 442,34108
Başarı Sıralaması: 729594
Kontenjan 2019: 1000+25
Yerleşen 2019: 1025
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 235,56241
Tavan Puan: 414,35254
Başarı Sıralaması : 730000
Kontenjan 2018 : 1000+25
Yerleşen 2018 : 1025
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: 434,56383
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2017 : 800+20
Yerleşen 2017 : 775
İstanbul Üniversitesi Tarih (Açıköğretim) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Üniversitesi Tarih (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.