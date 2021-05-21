2021 İstanbul Üniversitesi Ukrayna Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 105611623
105611623 | İstanbul Üniversitesi Ukrayna Dili ve Edebiyatı Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi Ukrayna Dili ve Edebiyatı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ukrayna Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi Ukrayna Dili ve Edebiyatı Bölümü tercih kod numarası 105611623 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi Ukrayna Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Üniversitesi Ukrayna Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Üniversitesi , Devlet , Ukrayna Dili ve Edebiyatı Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ukrayna Dili ve Edebiyatı Bölümü kontenjanı 25+1 kişidir. 2020 yılında Ukrayna Dili ve Edebiyatı Bölümüne 26 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Üniversitesi Ukrayna Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanı: 349,26273
İstanbul Üniversitesi Ukrayna Dili ve Edebiyatı Bölümü Tavan Puan: 397,69517
İstanbul Üniversitesi Ukrayna Dili ve Edebiyatı Bölümü Başarı Sıralaması: 30316
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105611623
ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi
FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 349,26273
Tavan Puan: 397,69517
Başarı Sıralaması: 30316
Kontenjan 2020 – 2021 : 25+1
Yerleşen 2020 – 2021: 26
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 347,26459
Tavan Puan: 418,24880
Başarı Sıralaması: 29407
Kontenjan 2019: 20+1
Yerleşen 2019: 21
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 326,61604
Tavan Puan: 378,47240
Başarı Sıralaması : 29300
Kontenjan 2018 : 20+1
Yerleşen 2018 : 21
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 319,59309
Tavan Puan: 393,51080
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 46403
Kontenjan 2017 : 20+1
Yerleşen 2017 : 21
İstanbul Üniversitesi Ukrayna Dili ve Edebiyatı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Üniversitesi Ukrayna Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.