2021 İstanbul Üniversitesi Ukrayna Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 105611623

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi Ukrayna Dili ve Edebiyatı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ukrayna Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi Ukrayna Dili ve Edebiyatı Bölümü tercih kod numarası 105611623 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi Ukrayna Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Üniversitesi Ukrayna Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Üniversitesi , Devlet , Ukrayna Dili ve Edebiyatı Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ukrayna Dili ve Edebiyatı Bölümü kontenjanı 25+1 kişidir. 2020 yılında Ukrayna Dili ve Edebiyatı Bölümüne 26 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Üniversitesi Ukrayna Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanı: 349,26273

İstanbul Üniversitesi Ukrayna Dili ve Edebiyatı Bölümü Tavan Puan: 397,69517

İstanbul Üniversitesi Ukrayna Dili ve Edebiyatı Bölümü Başarı Sıralaması: 30316

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105611623

ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 349,26273

Tavan Puan: 397,69517

Başarı Sıralaması: 30316

Kontenjan 2020 – 2021 : 25+1

Yerleşen 2020 – 2021: 26

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 347,26459

Tavan Puan: 418,24880

Başarı Sıralaması: 29407

Kontenjan 2019: 20+1

Yerleşen 2019: 21

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 326,61604

Tavan Puan: 378,47240

Başarı Sıralaması : 29300

Kontenjan 2018 : 20+1

Yerleşen 2018 : 21

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 319,59309

Tavan Puan: 393,51080

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 46403

Kontenjan 2017 : 20+1

Yerleşen 2017 : 21

İstanbul Üniversitesi Ukrayna Dili ve Edebiyatı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Üniversitesi Ukrayna Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.