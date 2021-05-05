2021 İstinye Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 208410344

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstinye Üniversitesi Mimarlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstinye Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstinye Üniversitesi Mimarlık Bölümü tercih kod numarası 208410344 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstinye Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstinye Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstinye Üniversitesi , Vakıf , Mimarlık Bölümü , Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimarlık Bölümü kontenjanı 17+0 kişidir. 2020 yılında Mimarlık Bölümüne 3 kişi yerleşmiştir.

İstinye Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

İstinye Üniversitesi Mimarlık Bölümü Tavan Puan: 377,44340

İstinye Üniversitesi Mimarlık Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 208410344

ÜNİVERSİTE: İstinye Üniversitesi

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 377,44340

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 17+0

Yerleşen 2020 – 2021: 3

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 330,34855

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2019: 45+0

Yerleşen 2019: 11

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 276,50904

Tavan Puan: 360,95055

Başarı Sıralaması : 207000

Kontenjan 2018 : 27+0

Yerleşen 2018 : 27

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 267,01026

Tavan Puan: 344,33672

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 193452

Kontenjan 2017 : 27+0

Yerleşen 2017 : 27

İstinye Üniversitesi Mimarlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstinye Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.