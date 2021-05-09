2021 İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203510631
203510631 | İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Bölümü tercih kod numarası 203510631 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İzmir Ekonomi Üniversitesi , Vakıf , İşletme Bölümü , İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Bölümü kontenjanı 45+0 kişidir. 2020 yılında İşletme Bölümüne 45 kişi yerleşmiştir.
İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Bölümü Taban Puanı: 267,73068
İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Bölümü Tavan Puan: 350,88966
İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Bölümü Başarı Sıralaması: 458841
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203510631
ÜNİVERSİTE: İzmir Ekonomi Üniversitesi
FAKÜLTE: İşletme Fakültesi
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 267,73068
Tavan Puan: 350,88966
Başarı Sıralaması: 458841
Kontenjan 2020 – 2021 : 45+0
Yerleşen 2020 – 2021: 45
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 265,85352
Tavan Puan: 339,81022
Başarı Sıralaması: 410126
Kontenjan 2019: 30+0
Yerleşen 2019: 30
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 292,06333
Tavan Puan: 323,03370
Başarı Sıralaması : 216000
Kontenjan 2018 : 5+0
Yerleşen 2018 : 5
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 286,40253
Tavan Puan: 366,77560
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 199532
Kontenjan 2017 : 14+0
Yerleşen 2017 : 14
İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.