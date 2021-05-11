2021 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Türk İslam Arkeolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 105710272

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Türk İslam Arkeolojisi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Türk İslam Arkeolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Türk İslam Arkeolojisi Bölümü tercih kod numarası 105710272 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Türk İslam Arkeolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Türk İslam Arkeolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi , Devlet , Türk İslam Arkeolojisi Bölümü , Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Türk İslam Arkeolojisi Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Türk İslam Arkeolojisi Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Türk İslam Arkeolojisi Bölümü Taban Puanı: 216,88468

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Türk İslam Arkeolojisi Bölümü Tavan Puan: 255,24528

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Türk İslam Arkeolojisi Bölümü Başarı Sıralaması: 909108

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105710272

ÜNİVERSİTE: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

FAKÜLTE: Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 216,88468

Tavan Puan: 255,24528

Başarı Sıralaması: 909108

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: 31

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 272,15280

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2019: 30+1

Yerleşen 2019: 27

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 291,27078

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 40+1

Yerleşen 2018 : 9

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 234,51993

Tavan Puan: 265,25242

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 467244

Kontenjan 2017 : 30+1

Yerleşen 2017 : 31

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Türk İslam Arkeolojisi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Türk İslam Arkeolojisi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.