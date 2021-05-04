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2021 Kadir Has Üni. Biyoenformatik ve Genetik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203711178

203711178 | Kadir Has Üniversitesi Biyoenformatik ve Genetik Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Kadir Has Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Kadir Has Üni. Biyoenformatik ve Genetik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203711178

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Kadir Has Üniversitesi Biyoenformatik ve Genetik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Kadir Has Üniversitesi   Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi   Biyoenformatik ve Genetik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kadir Has Üniversitesi Biyoenformatik ve Genetik Bölümü tercih kod numarası 203711178 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kadir Has Üniversitesi Biyoenformatik ve Genetik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kadir Has Üniversitesi Biyoenformatik ve Genetik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kadir Has Üniversitesi , Vakıf , Biyoenformatik ve Genetik Bölümü , Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Biyoenformatik ve Genetik Bölümü kontenjanı 20+0 kişidir. 2020 yılında Biyoenformatik ve Genetik Bölümüne 20 kişi yerleşmiştir.

Kadir Has Üniversitesi Biyoenformatik ve Genetik Bölümü Taban Puanı: 264,85508

Kadir Has Üniversitesi Biyoenformatik ve Genetik Bölümü Tavan Puan: 398,72313

Kadir Has Üniversitesi Biyoenformatik ve Genetik Bölümü Başarı Sıralaması: 361957

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203711178   

ÜNİVERSİTE: Kadir Has Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 264,85508

Tavan Puan: 398,72313

Başarı Sıralaması: 361957

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+0

Yerleşen 2020 – 2021: 20

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  ---

Yerleşen 2019: ---

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Tavan Puan: 230,75740

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2018 :  ---

Yerleşen 2018 : ---

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: 331,08455

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2017 :  ---

Yerleşen 2017 : ---

taban-puan.jpg

Kadir Has Üniversitesi Biyoenformatik ve Genetik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kadir Has Üniversitesi Biyoenformatik ve Genetik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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