2021 Kadir Has Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 203711584

2021 Kadir Has Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık)

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kadir Has Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor. 4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kadir Has Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü tercih kod numarası 203711584 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir. ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kadir Has Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz. Kadir Has Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması Kadir Has Üniversitesi , Vakıf , Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü kontenjanı 5+0 kişidir. 2020 yılında Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir. Kadir Has Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban Puanı: 444,62504 Kadir Has Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Tavan Puan: 502,26928 Kadir Has Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Başarı Sıralaması: 2030 2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması YOP KODU: 203711584 ÜNİVERSİTE: Kadir Has Üniversitesi FAKÜLTE: İletişim Fakültesi ŞEHİR: İstanbul ÜCRET- BURS: Burslu VAKIF-DEVLET: Vakıf ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün Taban Puan: 444,62504 Tavan Puan: 502,26928 Başarı Sıralaması: 2030 Kontenjan 2020 – 2021 : 5+0 Yerleşen 2020 – 2021: 5 2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması Taban Puan: 445,64808 Tavan Puan: 466,62769 Başarı Sıralaması: 1986 Kontenjan 2019: 4+0 Yerleşen 2019: 4 2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması Taban Puan : 492,12188 Tavan Puan: 532,02745 Başarı Sıralaması : 122 Kontenjan 2018 : 4+0 Yerleşen 2018 : 4 2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması Taban Puan: 469,96478 Tavan Puan: 508,32158 Başarı Sıralaması: Başarı Sıralaması: 2764 Kontenjan 2017 : 5+0 Yerleşen 2017 : 5 Kadir Has Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kadir Has Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır. kadir has üniversitesiTavan Puantaban PuanBaşarı Sıralaması