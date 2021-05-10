2021 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 106010434
106010434 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kahramanmaraş ilimizde yer alan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kahramanmaraş ilinde bulunan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 106010434 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi , Devlet , Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kahramanmaraş ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 254,75558
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 337,84919
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 547312
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106010434
ÜNİVERSİTE: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: Kahramanmaraş
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 254,75558
Tavan Puan: 337,84919
Başarı Sıralaması: 547312
Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2
Yerleşen 2020 – 2021: 72
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 253,52004
Tavan Puan: 309,94469
Başarı Sıralaması: 500014
Kontenjan 2019: 70+2
Yerleşen 2019: 72
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 248,75548
Tavan Puan: 317,04603
Başarı Sıralaması : 458000
Kontenjan 2018 : 70+2
Yerleşen 2018 : 72
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 273,09177
Tavan Puan: 407,37185
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 236081
Kontenjan 2017 : 70+2
Yerleşen 2017 : 72
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.