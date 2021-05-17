2021 Kapadokya Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 203851860
203851860 | Kapadokya Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Nevşehir ilimizde yer alan Kapadokya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kapadokya Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Nevşehir ilinde bulunan Kapadokya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kapadokya Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 203851860 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kapadokya Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kapadokya Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kapadokya Üniversitesi , Vakıf , Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümü , Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Nevşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 11+0 kişidir. 2020 yılında Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümüne 11 kişi yerleşmiştir.
Kapadokya Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 353,39621
Kapadokya Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 394,21843
Kapadokya Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 58492
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203851860
ÜNİVERSİTE: Kapadokya Üniversitesi
FAKÜLTE: Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
ŞEHİR: Nevşehir
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 353,39621
Tavan Puan: 394,21843
Başarı Sıralaması: 58492
Kontenjan 2020 – 2021 : 11+0
Yerleşen 2020 – 2021: 11
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 351,96436
Tavan Puan: 369,35507
Başarı Sıralaması: 78192
Kontenjan 2019: 6+0
Yerleşen 2019: 6
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 325,42871
Tavan Puan: 360,11510
Başarı Sıralaması : 118000
Kontenjan 2018 : 6+0
Yerleşen 2018 : 6
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2017 : ---
Yerleşen 2017 : ---
Kapadokya Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kapadokya Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.