2021 Karabük Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106110151

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Karabük Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Karabük ilinde bulunan Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karabük Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tercih kod numarası 106110151 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karabük Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Karabük Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Karabük Üniversitesi , Devlet , Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Karabük ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.

Karabük Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanı: 269,97815

Karabük Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Tavan Puan: 355,42066

Karabük Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başarı Sıralaması: 372693

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106110151

ÜNİVERSİTE: Karabük Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Karabük

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 269,97815

Tavan Puan: 355,42066

Başarı Sıralaması: 372693

Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2

Yerleşen 2020 – 2021: 72

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 294,33473

Tavan Puan: 359,50686

Başarı Sıralaması: 299705

Kontenjan 2019: 70+2

Yerleşen 2019: 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 295,48458

Tavan Puan: 336,58036

Başarı Sıralaması : 242000

Kontenjan 2018 : 70+2

Yerleşen 2018 : 72

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 288,83034

Tavan Puan: 442,69294

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 262059

Kontenjan 2017 : 70+2

Yerleşen 2017 : 72

Karabük Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Karabük Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.