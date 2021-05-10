2021 Karadeniz Teknik Üniversitesi Maliye Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106210292
106210292 | Karadeniz Teknik Üniversitesi Maliye Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Trabzon ilimizde yer alan Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Karadeniz Teknik Üniversitesi Maliye bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi Maliye Bölümü tercih kod numarası 106210292 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karadeniz Teknik Üniversitesi Maliye Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Maliye Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Karadeniz Teknik Üniversitesi , Devlet , Maliye Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Maliye Bölümü kontenjanı 160+4 kişidir. 2020 yılında Maliye Bölümüne 164 kişi yerleşmiştir.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Maliye Bölümü Taban Puanı: 248,49147
Karadeniz Teknik Üniversitesi Maliye Bölümü Tavan Puan: 333,14848
Karadeniz Teknik Üniversitesi Maliye Bölümü Başarı Sıralaması: 595562
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106210292
ÜNİVERSİTE: Karadeniz Teknik Üniversitesi
FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: Trabzon
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 248,49147
Tavan Puan: 333,14848
Başarı Sıralaması: 595562
Kontenjan 2020 – 2021 : 160+4
Yerleşen 2020 – 2021: 164
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 244,43725
Tavan Puan: 336,36206
Başarı Sıralaması: 577162
Kontenjan 2019: 200+5
Yerleşen 2019: 205
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 230,64003
Tavan Puan: 312,08570
Başarı Sıralaması : 624000
Kontenjan 2018 : 200+5
Yerleşen 2018 : 205
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 264,48334
Tavan Puan: 321,46454
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 262997
Kontenjan 2017 : 180+5
Yerleşen 2017 : 185
Karadeniz Teknik Üniversitesi Maliye Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Karadeniz Teknik Üniversitesi Maliye Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.