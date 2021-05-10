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2021 Karadeniz Teknik Üniversitesi Maliye Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106210292

106210292 | Karadeniz Teknik Üniversitesi Maliye Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Trabzon ilimizde yer alan Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Karadeniz Teknik Üniversitesi Maliye Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106210292

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Karadeniz Teknik Üniversitesi Maliye bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon  ilinde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi   Maliye Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi Maliye Bölümü tercih kod numarası 106210292 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karadeniz Teknik Üniversitesi Maliye Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Maliye Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Karadeniz Teknik Üniversitesi , Devlet , Maliye Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Maliye Bölümü kontenjanı 160+4 kişidir. 2020 yılında Maliye Bölümüne 164 kişi yerleşmiştir.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Maliye Bölümü Taban Puanı: 248,49147

Karadeniz Teknik Üniversitesi Maliye Bölümü Tavan Puan: 333,14848

Karadeniz Teknik Üniversitesi Maliye Bölümü Başarı Sıralaması: 595562

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106210292   

ÜNİVERSİTE: Karadeniz Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Trabzon

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 248,49147

Tavan Puan: 333,14848

Başarı Sıralaması: 595562

Kontenjan 2020 – 2021 : 160+4

Yerleşen 2020 – 2021: 164

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 244,43725

Tavan Puan: 336,36206

Başarı Sıralaması:  577162

Kontenjan 2019:  200+5

Yerleşen 2019: 205

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 230,64003

Tavan Puan: 312,08570

Başarı Sıralaması :  624000

Kontenjan 2018 :  200+5

Yerleşen 2018 : 205

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 264,48334

Tavan Puan: 321,46454

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  262997

Kontenjan 2017 :  180+5

Yerleşen 2017 : 185

taban-puan.jpg

Karadeniz Teknik Üniversitesi Maliye Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Karadeniz Teknik Üniversitesi Maliye Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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