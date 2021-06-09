2021 Kastamonu Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 106450129

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kastamonu Üniversitesi Mekatronik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kastamonu ilinde bulunan Kastamonu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kastamonu Üniversitesi Mekatronik Bölümü tercih kod numarası 106450129 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kastamonu Üniversitesi Mekatronik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kastamonu Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kastamonu Üniversitesi , Devlet , Mekatronik Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kastamonu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mekatronik Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Mekatronik Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Kastamonu Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban Puanı: 224,96173

Kastamonu Üniversitesi Mekatronik Bölümü Tavan Puan: ---

Kastamonu Üniversitesi Mekatronik Bölümü Başarı Sıralaması: 1234264

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106450129

ÜNİVERSİTE: Kastamonu Üniversitesi

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kastamonu

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 224,96173

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1234264

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 227,15184

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1177961

Kontenjan 2019: 40+1

Yerleşen 2019: Doldu-41