2021 Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 301210039
301210039 | Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Güzelyurt ilimizde yer alan Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Güzelyurt ilinde bulunan Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 301210039 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi , KKTC , Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü , Sağlık Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Güzelyurt ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 4+0 kişidir. 2020 yılında Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümüne 4 kişi yerleşmiştir.
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 289,32496
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 293,04426
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 339865
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 301210039
ÜNİVERSİTE: Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Yüksekokulu
ŞEHİR: Kktc-Güzelyurt
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 289,32496
Tavan Puan: 293,04426
Başarı Sıralaması: 339865
Kontenjan 2020 – 2021 : 4+0
Yerleşen 2020 – 2021: 4
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 271,70647
Tavan Puan: 300,42312
Başarı Sıralaması: 373218
Kontenjan 2019: 3+0
Yerleşen 2019: 3
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 268,66243
Tavan Puan: 278,14471
Başarı Sıralaması : 325000
Kontenjan 2018 : 3+0
Yerleşen 2018 : 3
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 299,15491
Tavan Puan: 321,19229
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 422384
Kontenjan 2017 : 4+0
Yerleşen 2017 : 4
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.