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2021 Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 301210039

301210039 | Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Güzelyurt ilimizde yer alan Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 301210039

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Güzelyurt  ilinde bulunan Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi   Sağlık Yüksekokulu   Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 301210039 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi , KKTC , Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü , Sağlık Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Güzelyurt ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 4+0 kişidir. 2020 yılında Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümüne 4 kişi yerleşmiştir.

Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 289,32496

Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 293,04426

Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 339865

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 301210039   

ÜNİVERSİTE: Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Yüksekokulu

ŞEHİR: Kktc-Güzelyurt

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 289,32496

Tavan Puan: 293,04426

Başarı Sıralaması: 339865

Kontenjan 2020 – 2021 : 4+0

Yerleşen 2020 – 2021: 4

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 271,70647

Tavan Puan: 300,42312

Başarı Sıralaması:  373218

Kontenjan 2019:  3+0

Yerleşen 2019: 3

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 268,66243

Tavan Puan: 278,14471

Başarı Sıralaması :  325000

Kontenjan 2018 :  3+0

Yerleşen 2018 : 3

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 299,15491

Tavan Puan: 321,19229

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  422384

Kontenjan 2017 :  4+0

Yerleşen 2017 : 4

taban-puan.jpg

Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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