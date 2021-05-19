2021 Batman Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1017102662021 Afyon Kocatepe Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 1004101572021 Trabzon Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1121108832021 Giresun Üniversitesi Coğrafya Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1045301932021 Süleyman Demirel Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1092111482021 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1076104522021 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1077100812021 İstanbul Bilgi Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 2025902362021 Pamukkale Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1086301442021 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Coğrafya Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100510262
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 106810011

2021 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 106810011

106810011 | Kilis 7 Aralık Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kilis ilimizde yer alan Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 106810011

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Kilis 7 Aralık Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kilis  ilinde bulunan Kilis 7 Aralık Üniversitesi   Fen-Edebiyat Fakültesi   Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümü tercih kod numarası 106810011 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kilis 7 Aralık Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kilis 7 Aralık Üniversitesi , Devlet , Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kilis ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümü kontenjanı 80+2 kişidir. 2020 yılında Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümüne 82 kişi yerleşmiştir.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümü Taban Puanı: 265,44243

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümü Tavan Puan: 332,99581

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümü Başarı Sıralaması: 400718

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106810011   

ÜNİVERSİTE: Kilis 7 Aralık Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Kilis

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 265,44243

Tavan Puan: 332,99581

Başarı Sıralaması: 400718

Kontenjan 2020 – 2021 : 80+2

Yerleşen 2020 – 2021: 82

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 281,85493

Tavan Puan: 333,63800

Başarı Sıralaması:  374656

Kontenjan 2019:  80+2

Yerleşen 2019: 82

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 288,70597

Tavan Puan: 353,47382

Başarı Sıralaması :  280000

Kontenjan 2018 :  80+2

Yerleşen 2018 : 82

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 298,35485

Tavan Puan: 387,25203

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  230854

Kontenjan 2017 :  50+2

Yerleşen 2017 : 52

taban-puan.jpg

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kilis 7 Aralık Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT