2021 Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 405210053
405210053 | Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bişkek-Kırgızistan ilimizde yer alan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bişkek-Kırgızistan ilinde bulunan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji Bölümü tercih kod numarası 405210053 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi , Yabancı , Türkoloji Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bişkek-Kırgızistan ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Türkoloji Bölümü kontenjanı 5+0 kişidir. 2020 yılında Türkoloji Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji Bölümü Taban Puanı: 272,81661
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji Bölümü Tavan Puan: 338,56909
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 355724
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 405210053
ÜNİVERSİTE: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Bişkek-Kırgızistan
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Yabancı
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 272,81661
Tavan Puan: 338,56909
Başarı Sıralaması: 355724
Kontenjan 2020 – 2021 : 5+0
Yerleşen 2020 – 2021: 5
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 231,33209
Tavan Puan: 286,74944
Başarı Sıralaması: 766268
Kontenjan 2019: 10+0
Yerleşen 2019: 10
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 247,68625
Tavan Puan: 298,66700
Başarı Sıralaması : 604000
Kontenjan 2018 : 10+0
Yerleşen 2018 : 10
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 255,78409
Tavan Puan: 374,99337
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 395377
Kontenjan 2017 : 15+0
Yerleşen 2017 : 15
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.