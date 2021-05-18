2021 Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 405210053

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bişkek-Kırgızistan ilinde bulunan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji Bölümü tercih kod numarası 405210053 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi , Yabancı , Türkoloji Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bişkek-Kırgızistan ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Türkoloji Bölümü kontenjanı 5+0 kişidir. 2020 yılında Türkoloji Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji Bölümü Taban Puanı: 272,81661

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji Bölümü Tavan Puan: 338,56909

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 355724

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 405210053

ÜNİVERSİTE: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Bişkek-Kırgızistan

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Yabancı

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 272,81661

Tavan Puan: 338,56909

Başarı Sıralaması: 355724

Kontenjan 2020 – 2021 : 5+0

Yerleşen 2020 – 2021: 5

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 231,33209

Tavan Puan: 286,74944

Başarı Sıralaması: 766268

Kontenjan 2019: 10+0

Yerleşen 2019: 10

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 247,68625

Tavan Puan: 298,66700

Başarı Sıralaması : 604000

Kontenjan 2018 : 10+0

Yerleşen 2018 : 10

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 255,78409

Tavan Puan: 374,99337

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 395377

Kontenjan 2017 : 15+0

Yerleşen 2017 : 15

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.