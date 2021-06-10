2021 Kırıkkale Üniversitesi Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 106650427
106650427 | Kırıkkale Üniversitesi Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kırıkkale ilimizde yer alan Kırıkkale Üniversitesi Kırıkkale Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kırıkkale Üniversitesi Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırıkkale ilinde bulunan Kırıkkale Üniversitesi Kırıkkale Meslek Yüksekokulu Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırıkkale Üniversitesi Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 106650427 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırıkkale Üniversitesi Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kırıkkale Üniversitesi Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kırıkkale Üniversitesi , Devlet , Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Bölümü , Kırıkkale Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırıkkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.
Kırıkkale Üniversitesi Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 222,86157
Kırıkkale Üniversitesi Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Bölümü Tavan Puan: ---
Kırıkkale Üniversitesi Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Bölümü Başarı Sıralaması: 1262186
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106650427
ÜNİVERSİTE: Kırıkkale Üniversitesi
FAKÜLTE: Kırıkkale Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Kırıkkale
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 222,86157
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1262186
Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 229,62963
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1143088
Kontenjan 2019: 45+2
Yerleşen 2019: Doldu-47