2021 Kırıkkale Üniversitesi Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 106650427

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kırıkkale Üniversitesi Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırıkkale ilinde bulunan Kırıkkale Üniversitesi Kırıkkale Meslek Yüksekokulu Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırıkkale Üniversitesi Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 106650427 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırıkkale Üniversitesi Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kırıkkale Üniversitesi Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kırıkkale Üniversitesi , Devlet , Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Bölümü , Kırıkkale Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırıkkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Kırıkkale Üniversitesi Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 222,86157

Kırıkkale Üniversitesi Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Bölümü Tavan Puan: ---

Kırıkkale Üniversitesi Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Bölümü Başarı Sıralaması: 1262186

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106650427

ÜNİVERSİTE: Kırıkkale Üniversitesi

FAKÜLTE: Kırıkkale Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kırıkkale

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 222,86157

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1262186

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 229,62963

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1143088

Kontenjan 2019: 45+2

Yerleşen 2019: Doldu-47