2021 Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203910266

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Koç Üniversitesi Ekonomi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü tercih kod numarası 203910266 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Koç Üniversitesi , Vakıf , Ekonomi Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ekonomi Bölümü kontenjanı 77+0 kişidir. 2020 yılında Ekonomi Bölümüne 77 kişi yerleşmiştir.

Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Taban Puanı: 316,75904

Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Tavan Puan: 490,25795

Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Başarı Sıralaması: 227983

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203910266

ÜNİVERSİTE: Koç Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 316,75904

Tavan Puan: 490,25795

Başarı Sıralaması: 227983

Kontenjan 2020 – 2021 : 77+0

Yerleşen 2020 – 2021: 77

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 276,33047

Tavan Puan: 483,88275

Başarı Sıralaması: 346516

Kontenjan 2019: 85+0

Yerleşen 2019: 85

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 263,64564

Tavan Puan: 482,18535

Başarı Sıralaması : 354000

Kontenjan 2018 : 83+0

Yerleşen 2018 : 83

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 318,83539

Tavan Puan: 475,61576

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 130603

Kontenjan 2017 : 83+0

Yerleşen 2017 : 83

Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.