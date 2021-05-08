2021 Koç Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203910787

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Koç Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Koç Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 203910787 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Koç Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Koç Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Koç Üniversitesi , Vakıf , Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 106+0 kişidir. 2020 yılında Hukuk Bölümüne 106 kişi yerleşmiştir.

Koç Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 379,03176

Koç Üniversitesi Hukuk Bölümü Tavan Puan: 512,42224

Koç Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 70072

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203910787

ÜNİVERSİTE: Koç Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 379,03176

Tavan Puan: 512,42224

Başarı Sıralaması: 70072

Kontenjan 2020 – 2021 : 106+0

Yerleşen 2020 – 2021: 106

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 353,10423

Tavan Puan: 495,42479

Başarı Sıralaması: 90310

Kontenjan 2019: 113+0

Yerleşen 2019: 113

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 358,63219

Tavan Puan: 515,09263

Başarı Sıralaması : 58800

Kontenjan 2018 : 104+0

Yerleşen 2018 : 104

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 416,16206

Tavan Puan: 497,81456

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 24271

Kontenjan 2017 : 95+0

Yerleşen 2017 : 95

Koç Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Koç Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.