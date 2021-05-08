2021 Koç Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203910787
203910787 | Koç Üniversitesi Hukuk Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Koç Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Koç Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 203910787 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Koç Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Koç Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Koç Üniversitesi , Vakıf , Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 106+0 kişidir. 2020 yılında Hukuk Bölümüne 106 kişi yerleşmiştir.
Koç Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 379,03176
Koç Üniversitesi Hukuk Bölümü Tavan Puan: 512,42224
Koç Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 70072
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203910787
ÜNİVERSİTE: Koç Üniversitesi
FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 379,03176
Tavan Puan: 512,42224
Başarı Sıralaması: 70072
Kontenjan 2020 – 2021 : 106+0
Yerleşen 2020 – 2021: 106
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 353,10423
Tavan Puan: 495,42479
Başarı Sıralaması: 90310
Kontenjan 2019: 113+0
Yerleşen 2019: 113
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 358,63219
Tavan Puan: 515,09263
Başarı Sıralaması : 58800
Kontenjan 2018 : 104+0
Yerleşen 2018 : 104
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 416,16206
Tavan Puan: 497,81456
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 24271
Kontenjan 2017 : 95+0
Yerleşen 2017 : 95
Koç Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Koç Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.