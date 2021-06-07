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2021 Kocaeli Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 106951713

106951713 | Kocaeli Üniversitesi İlk ve Acil Yardım  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kocaeli ilimizde yer alan Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Kocaeli Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 106951713

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Kocaeli Üniversitesi   İlk ve Acil Yardım  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli  ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi     Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu   İlk ve Acil Yardım  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi   İlk ve Acil Yardım  Bölümü tercih kod numarası 106951713 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi   İlk ve Acil Yardım  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Üniversitesi   İlk ve Acil Yardım  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Üniversitesi   , Devlet , İlk ve Acil Yardım  Bölümü , Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım  Bölümü kontenjanı 65+2 kişidir. 2020 yılında İlk ve Acil Yardım  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 67 kişi yerleşmiştir.

Kocaeli Üniversitesi   İlk ve Acil Yardım  Bölümü Taban Puanı: 332,38015

Kocaeli Üniversitesi   İlk ve Acil Yardım  Bölümü Tavan Puan: ---

Kocaeli Üniversitesi   İlk ve Acil Yardım  Bölümü Başarı Sıralaması: 302860

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106951713   

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi  

FAKÜLTE: Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 332,38015

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 302860

Kontenjan 2020 – 2021 : 65+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 67

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 323,06498

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  286495

Kontenjan 2019:  60+2

Yerleşen 2019: Doldu-62

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