2021 Kocaeli Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 106951158

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kocaeli Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü tercih kod numarası 106951158 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Üniversitesi , Devlet , İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü , Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında İş ve Uğraşı Terapisi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.

Kocaeli Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü Taban Puanı: 281,06876

Kocaeli Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü Tavan Puan: ---

Kocaeli Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü Başarı Sıralaması: 617921

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106951158

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi

FAKÜLTE: Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 281,06876

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 617921

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 271,83884

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 633575

Kontenjan 2019: 60+2

Yerleşen 2019: Doldu-62