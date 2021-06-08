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2021 Kocaeli Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 106951458

106951458 | Kocaeli Üniversitesi İşletme Yönetimi  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kocaeli ilimizde yer alan Kocaeli Üniversitesi Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Kocaeli Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 106951458

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Kocaeli Üniversitesi   İşletme Yönetimi  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli  ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi     Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu   İşletme Yönetimi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi   İşletme Yönetimi  Bölümü tercih kod numarası 106951458 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi   İşletme Yönetimi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Üniversitesi   İşletme Yönetimi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Üniversitesi   , Devlet , İşletme Yönetimi  Bölümü , Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Yönetimi  Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında İşletme Yönetimi  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 72 kişi yerleşmiştir.

Kocaeli Üniversitesi   İşletme Yönetimi  Bölümü Taban Puanı: 217,52163

Kocaeli Üniversitesi   İşletme Yönetimi  Bölümü Tavan Puan: ---

Kocaeli Üniversitesi   İşletme Yönetimi  Bölümü Başarı Sıralaması: 1333619

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106951458   

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi  

FAKÜLTE: Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 217,52163

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1333619

Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 72

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 223,31959

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1232732

Kontenjan 2019:  70+2

Yerleşen 2019: Doldu-72

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