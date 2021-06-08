2021 Kocaeli Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 106951458

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kocaeli Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 106951458 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Üniversitesi , Devlet , İşletme Yönetimi Bölümü , Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Yönetimi Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında İşletme Yönetimi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 72 kişi yerleşmiştir.

Kocaeli Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 217,52163

Kocaeli Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Tavan Puan: ---

Kocaeli Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: 1333619

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106951458

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi

FAKÜLTE: Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 217,52163

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1333619

Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 72

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 223,31959

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1232732

Kontenjan 2019: 70+2

Yerleşen 2019: Doldu-72