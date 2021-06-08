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2021 Kocaeli Üniversitesi Kozmetik Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 106950769

106950769 | Kocaeli Üniversitesi Kozmetik Teknolojisi  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kocaeli ilimizde yer alan Kocaeli Üniversitesi Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Kocaeli Üniversitesi Kozmetik Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 106950769

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Kocaeli Üniversitesi   Kozmetik Teknolojisi  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli  ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi     Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu   Kozmetik Teknolojisi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi   Kozmetik Teknolojisi  Bölümü tercih kod numarası 106950769 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi   Kozmetik Teknolojisi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Üniversitesi   Kozmetik Teknolojisi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Üniversitesi   , Devlet , Kozmetik Teknolojisi  Bölümü , Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kozmetik Teknolojisi  Bölümü kontenjanı 25+1 kişidir. 2020 yılında Kozmetik Teknolojisi  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 26 kişi yerleşmiştir.

Kocaeli Üniversitesi   Kozmetik Teknolojisi  Bölümü Taban Puanı: 214,92859

Kocaeli Üniversitesi   Kozmetik Teknolojisi  Bölümü Tavan Puan: ---

Kocaeli Üniversitesi   Kozmetik Teknolojisi  Bölümü Başarı Sıralaması: 1368850

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106950769   

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi  

FAKÜLTE: Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 214,92859

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1368850

Kontenjan 2020 – 2021 : 25+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 26

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 204,99063

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1497564

Kontenjan 2019:  25+1

Yerleşen 2019: Doldu-26

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