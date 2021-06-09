2021 Afyon Kocatepe Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1004518872021 Çukurova Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1029708462021 Çukurova Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1029510372021 Atatürk Üni. Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1014902902021 Anadolu Üni. Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1010508362021 Hakkari Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1049502362021 Iğdır Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1052900592021 Giresun Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1045901212021 Amasya Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1009506452021 Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 112572420
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Kocaeli Üniversitesi Polimer Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 106990617

2021 Kocaeli Üniversitesi Polimer Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 106990617

106990617 | Kocaeli Üniversitesi Polimer Teknolojisi  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kocaeli ilimizde yer alan Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Kocaeli Üniversitesi Polimer Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 106990617

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Kocaeli Üniversitesi   Polimer Teknolojisi  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli  ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi     Kocaeli Meslek Yüksekokulu   Polimer Teknolojisi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi   Polimer Teknolojisi  Bölümü tercih kod numarası 106990617 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi   Polimer Teknolojisi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Üniversitesi   Polimer Teknolojisi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Üniversitesi   , Devlet , Polimer Teknolojisi  Bölümü , Kocaeli Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Polimer Teknolojisi  Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Polimer Teknolojisi  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Kocaeli Üniversitesi   Polimer Teknolojisi  Bölümü Taban Puanı: 203,09665

Kocaeli Üniversitesi   Polimer Teknolojisi  Bölümü Tavan Puan: ---

Kocaeli Üniversitesi   Polimer Teknolojisi  Bölümü Başarı Sıralaması: 1534895

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106990617   

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi  

FAKÜLTE: Kocaeli Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 203,09665

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1534895

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  ---

Yerleşen 2019: ---

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT