2021 Kocaeli Üniversitesi Polimer Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 106990617

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kocaeli Üniversitesi Polimer Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Meslek Yüksekokulu Polimer Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi Polimer Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 106990617 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Polimer Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Üniversitesi Polimer Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Üniversitesi , Devlet , Polimer Teknolojisi Bölümü , Kocaeli Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Polimer Teknolojisi Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Polimer Teknolojisi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Kocaeli Üniversitesi Polimer Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 203,09665

Kocaeli Üniversitesi Polimer Teknolojisi Bölümü Tavan Puan: ---

Kocaeli Üniversitesi Polimer Teknolojisi Bölümü Başarı Sıralaması: 1534895

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106990617

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi

FAKÜLTE: Kocaeli Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 203,09665

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1534895

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2019: ---

Yerleşen 2019: ---