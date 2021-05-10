2021 Kocaeli Üniversitesi Rekreasyon (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106930465

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kocaeli Üniversitesi Rekreasyon (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi Rekreasyon (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 106930465 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Rekreasyon (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Üniversitesi Rekreasyon (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Üniversitesi , Devlet , Rekreasyon (Fakülte) Bölümü , Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Rekreasyon (Fakülte) Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Rekreasyon (Fakülte) Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

Kocaeli Üniversitesi Rekreasyon (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 239,19207

Kocaeli Üniversitesi Rekreasyon (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 334,21148

Kocaeli Üniversitesi Rekreasyon (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 674173

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106930465

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi

FAKÜLTE: Spor Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 239,19207

Tavan Puan: 334,21148

Başarı Sıralaması: 674173

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 233,65026

Tavan Puan: 248,86260

Başarı Sıralaması: 683022

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: 52

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 226,06483

Tavan Puan: 301,79646

Başarı Sıralaması : 665000

Kontenjan 2018 : 50+2

Yerleşen 2018 : 52

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 264,37147

Tavan Puan: 286,44798

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 340019

Kontenjan 2017 : 50+2

Yerleşen 2017 : 52

Kocaeli Üniversitesi Rekreasyon (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kocaeli Üniversitesi Rekreasyon (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.