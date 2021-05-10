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2021 Kocaeli Üniversitesi Rekreasyon (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106910919

106910919 | Kocaeli Üniversitesi Rekreasyon (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kocaeli ilimizde yer alan Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Kocaeli Üniversitesi Rekreasyon (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106910919

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Kocaeli Üniversitesi Rekreasyon (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli  ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi   Spor Bilimleri Fakültesi   Rekreasyon (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi Rekreasyon (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 106910919 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Rekreasyon (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Üniversitesi Rekreasyon (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Üniversitesi , Devlet , Rekreasyon (Fakülte) Bölümü , Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Rekreasyon (Fakülte) Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Rekreasyon (Fakülte) Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

Kocaeli Üniversitesi Rekreasyon (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 251,05655

Kocaeli Üniversitesi Rekreasyon (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 302,70065

Kocaeli Üniversitesi Rekreasyon (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 575354

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106910919   

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi

FAKÜLTE: Spor Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 251,05655

Tavan Puan: 302,70065

Başarı Sıralaması: 575354

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: 52

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 244,80896

Tavan Puan: 280,87857

Başarı Sıralaması:  573747

Kontenjan 2019:  50+2

Yerleşen 2019: 52

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 236,65379

Tavan Puan: 351,02608

Başarı Sıralaması :  564000

Kontenjan 2018 :  50+2

Yerleşen 2018 : 52

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 272,15487

Tavan Puan: 336,55999

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  310746

Kontenjan 2017 :  50+2

Yerleşen 2017 : 52

taban-puan.jpg

Kocaeli Üniversitesi Rekreasyon (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kocaeli Üniversitesi Rekreasyon (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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