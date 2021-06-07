2021 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 103250828

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Harita ve Kadastro bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kütahya ilinde bulunan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Harita ve Kadastro Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü tercih kod numarası 103250828 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi , Devlet , Harita ve Kadastro Bölümü , Tavşanlı Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kütahya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Harita ve Kadastro Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Harita ve Kadastro Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban Puanı: 224,5044

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Tavan Puan: ---

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Başarı Sıralaması: 1240278

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103250828

ÜNİVERSİTE: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

FAKÜLTE: Tavşanlı Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kütahya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 224,5044

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1240278

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 224,03159

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1222595

Kontenjan 2019: 60+2

Yerleşen 2019: Doldu-62