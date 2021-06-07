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2021 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 103250828

103250828 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Harita ve Kadastro  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kütahya ilimizde yer alan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 103250828

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Kütahya Dumlupınar Üniversitesi   Harita ve Kadastro  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kütahya  ilinde bulunan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi     Tavşanlı Meslek Yüksekokulu   Harita ve Kadastro  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi   Harita ve Kadastro  Bölümü tercih kod numarası 103250828 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kütahya Dumlupınar Üniversitesi   Harita ve Kadastro  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi   Harita ve Kadastro  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi   , Devlet , Harita ve Kadastro  Bölümü , Tavşanlı Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kütahya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Harita ve Kadastro  Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Harita ve Kadastro  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi   Harita ve Kadastro  Bölümü Taban Puanı: 224,5044

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi   Harita ve Kadastro  Bölümü Tavan Puan: ---

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi   Harita ve Kadastro  Bölümü Başarı Sıralaması: 1240278

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103250828   

ÜNİVERSİTE: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi  

FAKÜLTE: Tavşanlı Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kütahya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 224,5044

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1240278

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 224,03159

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1222595

Kontenjan 2019:  60+2

Yerleşen 2019: Doldu-62

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