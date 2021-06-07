2021 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 103251898
103251898 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kütahya ilimizde yer alan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İç Mekan Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kütahya ilinde bulunan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 103251898 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi , Devlet , İç Mekan Tasarımı Bölümü , Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kütahya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mekan Tasarımı Bölümü kontenjanı 55+2 kişidir. 2020 yılında İç Mekan Tasarımı Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 57 kişi yerleşmiştir.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 237,29742
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Tavan Puan: ---
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Başarı Sıralaması: 1077672
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103251898
ÜNİVERSİTE: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
FAKÜLTE: Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Kütahya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 237,29742
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1077672
Kontenjan 2020 – 2021 : 55+2
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 57
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 236,86681
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1046958
Kontenjan 2019: 55+2
Yerleşen 2019: Doldu-57