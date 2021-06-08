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2021 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 103251605

103251605 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kütahya ilimizde yer alan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 103251605

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Kütahya Dumlupınar Üniversitesi   İnternet ve Ağ Teknolojileri  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kütahya  ilinde bulunan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi     Tavşanlı Meslek Yüksekokulu   İnternet ve Ağ Teknolojileri  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi   İnternet ve Ağ Teknolojileri  Bölümü tercih kod numarası 103251605 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kütahya Dumlupınar Üniversitesi   İnternet ve Ağ Teknolojileri  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi   İnternet ve Ağ Teknolojileri  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi   , Devlet , İnternet ve Ağ Teknolojileri  Bölümü , Tavşanlı Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kütahya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnternet ve Ağ Teknolojileri  Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında İnternet ve Ağ Teknolojileri  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi   İnternet ve Ağ Teknolojileri  Bölümü Taban Puanı: 216,78612

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi   İnternet ve Ağ Teknolojileri  Bölümü Tavan Puan: ---

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi   İnternet ve Ağ Teknolojileri  Bölümü Başarı Sıralaması: 1343510

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103251605   

ÜNİVERSİTE: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi  

FAKÜLTE: Tavşanlı Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kütahya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 216,78612

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1343510

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 218,71881

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1298121

Kontenjan 2019:  30+1

Yerleşen 2019: Doldu-31

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