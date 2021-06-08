2021 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 103251298
103251298 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kütahya ilimizde yer alan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kütahya ilinde bulunan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 103251298 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi , Devlet , İşletme Yönetimi Bölümü , Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kütahya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Yönetimi Bölümü kontenjanı 45+2 kişidir. 2020 yılında İşletme Yönetimi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 47 kişi yerleşmiştir.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 200,2485
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Tavan Puan: ---
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: 1575960
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103251298
ÜNİVERSİTE: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
FAKÜLTE: Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Kütahya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 200,2485
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1575960
Kontenjan 2020 – 2021 : 45+2
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 47
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 199,45407
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1582205
Kontenjan 2019: 45+2
Yerleşen 2019: Doldu-47