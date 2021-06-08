2021 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 103251298

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kütahya ilinde bulunan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 103251298 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi , Devlet , İşletme Yönetimi Bölümü , Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kütahya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Yönetimi Bölümü kontenjanı 45+2 kişidir. 2020 yılında İşletme Yönetimi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 47 kişi yerleşmiştir.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 200,2485

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Tavan Puan: ---

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: 1575960

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103251298

ÜNİVERSİTE: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

FAKÜLTE: Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kütahya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 200,2485

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1575960

Kontenjan 2020 – 2021 : 45+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 47

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 199,45407

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1582205

Kontenjan 2019: 45+2

Yerleşen 2019: Doldu-47