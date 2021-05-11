2021 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103230118

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kütahya ilinde bulunan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 103230118 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi , Devlet , Kamu Yönetimi Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kütahya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kamu Yönetimi Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Kamu Yönetimi Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 220,60872

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Tavan Puan: 249,30030

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: 867011

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103230118

ÜNİVERSİTE: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Kütahya

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 220,60872

Tavan Puan: 249,30030

Başarı Sıralaması: 867011

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 242,74058

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2019: 40+1

Yerleşen 2019: 28

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 258,94401

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 180+5

Yerleşen 2018 : 23

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 251,42908

Tavan Puan: 273,52902

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 392691

Kontenjan 2017 : 180+5

Yerleşen 2017 : 185

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.